Da Silva (Gilead): “Con sacituzumab govitecan celebriamo un doppio traguardo”

(Adnkronos) – “La nostra ambizione è rivoluzionare il percorso di cura delle malattie gravi. Tre anni fa siamo entrati nell’area dell’oncologia solida e con un innovativo farmaco-anticorpo coniugato”, sacituzumab govitecan, “abbiamo già aiutato a trattare circa 2 mila donne in Italia con tumore al seno metastatico triplo negativo (mTnbc). Oggi celebriamo due traguardi: la nuova indicazione per il tumore al seno metastatico Hr positivo e l’estensione dell’indicazione al tumore al seno triplo negativo”. Così Frederico da Silva, amministratore delegato di Gilead Sciences Italia, oggi a Milanoa, all’incontro con la stampa sulle indicazioni del farmaco-anticorpo coniugato (Adc). L’estensione all’uso del farmaco rappresenta per Gilead un risultato importante, frutto della “collaborazione tra mondo scientifico, istituzioni, azienda e associazioni di pazienti. Ci auguriamo – auspica da Silva – che queste terapie siano presto disponibili in tutte le Regioni perché i pazienti italiani possano beneficiarne”. Dopo questo importante doppio traguardo, il percorso nella ricerca clinica di Gilead in area oncologia solida “continuerà anche in futuro – conclude – Sono attivi 30 studi clinici a livello globale, 15 in Italia. Speriamo di arrivare al 2030 con 20 nuove potenziali indicazioni per il tumore al seno e altre tipologie di tumori solidi”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)