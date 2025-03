Dallo stalking al patriarcato, a Roma evento per ripensare il ruolo maschile

(Adnkronos) – Affrontare il tema del patriarcato, dello stalking, di ogni forma di violenza fisica e psicologica, inclusi le diffamazioni e il ‘body shaming’, per la tutela delle donne, sotto diversi profili: legali, di mentalità, di carenza e inadeguatezza di informazione al cittadino. “Per trasmettere messaggi chiari ed individuare sistemi davvero risolutivi per educare all’onestà, alla lealtà, al rispetto dell’etica e della legalità, principi ancora oggi assai trascurati e molto raramente applicati”. Si terrà martedì 18 marzo, alle 11.30 nella Sala Giulio Cesare dell’Università Guglielmo Marconi (via Vittoria Colonna 11) a Roma, un evento promosso da Mariastella Giorlandino, presidente della Fondazione Artemisia, e Maria Grazia Cucinotta, presidente dell’Associazione Vite senza paura onlus. La conferenza, in occasione della Festa del papà, ha come obiettivo “sensibilizzare l’opinione pubblica sul vero significato del ruolo del papà e, più in generale, della figura maschile nella nostra società, volendo risvegliare il senso civico, ricominciando dal rispetto del prossimo e della collettività”, sottolinea la nota dell’evento. Maria Grazia Cucinotta e Mariastella Giorlandino, impegnate da anni nella battaglia a tutela delle donne – unitamente a Simona Izzo e Ricky Tognazzi e, per trattare gli aspetti giuridici correlati, il magistrato Fernanda Fraioli – aspettano giornalisti ed esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni per affrontare con chiarezza e trasparenza i temi del patriarcato, dello stalking e della lotta ad ogni forma di violenza fisica e psicologica. Sarà inoltre presentata una nota sul tema dello stalking, redatta dal magistrato Solveig Cogliani. Secondo le promotrici dell’evento, “occorre un’azione sinergica affinché, attraverso la collaborazione di tutti, possano emergere i soprusi che ancora tante donne subiscono e che procurano dolori, sofferenza emotiva e cicatrici indelebili, e si possano individuare efficaci sistemi per un’adeguata tutela e sicurezza di tutte le donne”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)