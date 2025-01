Farmaceutica: J&J MedTech Italia, Nicolas Reboud a capo divisione Ortopedia

(Adnkronos) – Una forte esperienza, un background eterogeno e la capacità di leadership dimostrata negli anni: sono i motivi che hanno portato Nicolas Reboud alla guida della divisione Orthopedics di Johnson & Johnson MedTech Italia. Come spiega la farmaceutica, Reboud – nato in Nicaragua, ma cittadino francese, una laurea in Business Administration presso l’Università di Miami, in Florida, e un Mba alla Bocconi – guiderà questo settore considerato dall’azienda un’area di business strategica con una ampia offerta di soluzioni e tecnologie per la chirurgia ortopedica e traumatologica e dove – come è stato recentemente annunciato – è entrata anche in Italia la robotica per la chirurgia del ginocchio. “L’ortopedia rappresenta per noi di J&J MedTech Italia un’area fondamentale di crescita per il nostro business e soprattutto in Italia, dove l’età media della popolazione avanza, esistono interessanti prospettive per dare il nostro contributo a migliorare sempre di più la qualità di vita dei pazienti anche in questo ambito – afferma Gabriele Fischetto, presidente e amministratore delegato J&J MedTech Italia, al quale Reboud riporterà direttamente – Siamo certi che Nicolas in questo nuovo ruolo, grazie alla sua esperienza maturata in questi anni all’interno dell’azienda, possa guidarci per raggiungere obiettivi importanti”. Negli anni, Reboud ha assunto ruoli di crescente responsabilità su più piattaforme dell’azienda come Product Manager, Marketing Manager, Sales Manager e Sales Director sino a quando, nel 2019, è stato nominato Business Unit Director per Joints Italy. Nel 2020 si è occupato della zona dell’Europa centrale e orientale come Strategic Marketing & Customer Solutions Director della divisione Orthopaedics, dove ha giocato con successo un ruolo chiave legato alla strategia del franchising. Nel 2022, quando è stato nominato Business Unit Director Orthopaedics per la Francia, dove si è trasferito per entrare a far parte dell’organizzazione francese MedTech, ha dimostrato grandi capacità raggiungendo la più alta crescita di vendite dell’ultimo decennio, legata anche al lancio della soluzione di robotica assistita in questa area. “Tornare in Italia in questo nuovo ruolo – commenta Reboud – rappresenta per me una sfida importante: oltre all’entusiasmo porto con me anche la voglia di mettere la mia esperienza al servizio dell’organizzazione italiana, dove sono certo che potrò contare sulla collaborazione di un team di professionisti di valore per accelerare sempre di più sulle soluzioni di cura innovative che stiamo portando anche in Italia, grazie anche alle prime istallazioni del nostro più avanzato sistema di chirurgia robotica del ginocchio, che sta già dimostrando le sue potenzialità nell’assistere sempre meglio i nostri clienti e i pazienti italiani”, conclude. —salute/farmaceuticawebinfo@adnkronos.com (Web Info)