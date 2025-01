Giorlandino (Uap): “Senza modifiche a tariffe ipotesi sciopero ambulatori”

(Adnkronos) – Il 28 gennaio si riunirà il Tar del Lazio sul merito della sospensiva del nuovo nomenclatore tariffario, entrato in vigore a fine 2024, che ha scatenato le polemiche degli ambulatori e laboratori privati accreditati che lamentano il taglio al ribasso di molte tariffe. “Ci aspettiamo il buon senso da parte del Governo e del ministro della Salute Schillaci per rivedere le tariffe. Noi non siamo contro il Governo ma si devono correggere gli errori che danneggiano la sanità privata accreditata ma anche il Ssn che in alcune regioni andrà ancora più in rosso”. Sciopero dei privati accreditati? “È un’ipotesi, noi vogliamo erogare una sanità sana e con rimborsi di pochi euro per esami e visite questo non è possibile”. Così la presidente Uap (Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata), Mariastella Giorlandino, a margine della conferenza stampa a Roma con tutti i protagonisti del settore sul sull’impatto del nuovo tariffario. “Da 25 anni parlo di prevenzione e ne sono la testimonial, oggi con il nuovo nomenclatore tariffario e i tagli sarà impossibile fare i controlli e le visite. Non tutti possono permettersi di curarsi perché le spese sono tante. Spero che la situazione si risolva a favore dei cittadini”. Così l’attrice e regista Maria Grazia Cucinotta, nel suo intervento al fianco della Giorlandino. L’associazione ha voluto chiarire che la sospensiva del nomenclatore richiesta da Uap, Aiop, Anisap e successivamente da Anmed, concessa il 30 dicembre e annullata solo qualche ora dopo, avrebbe “tutelato i cittadini italiani evitando i disagi e i disservizi causati agli stessi da una politica che nega l’accesso alla tutela della salute”. “Nel nuovo nomenclatore – ha proseguito Giorlandino – ci sono tagli ai rimborsi che arrivano al 60%. Non è fattibile così, questi errori devono essere corretti perché danneggeranno noi come privati accreditati, ma anche la sanità pubblica con una forte disparità tra Nord e Sud. Bertolaso”, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, “ha detto che la Lombardia perde 1 mld di euro, ma le regioni del Sud che già sono in piano di rientro finiranno per andare ancora più in rosso”. “Le realtà ospedaliere accreditate grandi e piccole non ce la fanno a coprire i costi di un Ecg rimborsato a 17,50 euro, ma come si paga il professionista che lo fa? Il 28 gennaio dal Tar del Lazio mi aspetto buon senso e un correttivo”, ha concluso la presidente Uap. “L’impegno del Governo per il Ssn è aumentare i fondi, 136,5 mld di euro è una cifra record che supera anche l’incremento dell’inflazione e poi ci sono sempre problemi aperti. Oggi dall’evento Uap emerge la questione del nuovo nomenclatore tariffario. Non deve mancare l’impegno ma l’obiettivo è migliorare le prestazioni offerte ai cittadini. Le risorse sono ingenti ma spesso le prestazioni sono deludenti – lo ha detto il senatore e capogruppo di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine del suo saluto alla conferenza stampa promossa dall’Uap – Bisogna integrare privato e pubblico, la farmacia dei servizi – che noi sosteniamo – e il tema posto oggi dall’Uap sul nuovo tariffario. Sono percorsi che vanno armonizzati, servono risorse, e credo che serva un tavolo – l’ho chiesto al ministro Schillaci – tra le farmacie dei servizi, un modo per potenziare il lavoro sul territorio, e gli ambulatori e laboratori privati accreditati che hanno bisogno di risposte” sui tagli dei rimborsi. “Credo che ci siano i margini per avviare un confronto che possa portare, con le risorse previste per il prossimo anno, alla revisione del nuovo nomenclatore tariffario mettendo apposto alcune situazioni che creano realmente difficoltà ai professionisti. È un percorso possibile ma ci vuole pazienza, i medici sono classe dirigente del Paese e sono responsabili, non vogliono creare problemi ai cittadini ma vogliono essere rispettati”. Così all’Adnkronos Salute il presidente della Fnomceo (Federazione italiana degli Ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri) Filippo Anelli, a margine della conferenza stampa a Roma promossa dall’Uap, Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata, per lanciare l’allarme sulle ripercussioni per il settore privato accreditato con l’arrivo del nuovo nomenclatore tariffario.  “Non facciamo i missionari ma siamo i professionisti che hanno permesso a questo Paese di raggiungere vette molto importanti come la seconda longevità al mondo dopo il Giappone – ha aggiunto – Non si può chiedere di più ai professionisti, l’atto medico deve essere valorizzato perché è un atto intellettuale che deve avere un peso. Vogliamo che il Governo ci coinvolga, l’anno prossimo ci sono molte risorse per la sanità e credo – ha concluso – che dovranno esser usate per risolvere i problemi del Ssn e di chi ci lavora”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)