Giovanni Scambia, oggi a Roma i funerali del pioniere della lotta ai tumori femminili

(Adnkronos) – Per l’ultimo saluto al professore Giovanni Scambia, pioniere nella lotta ai tumori femminili scomparso il 20 febbraio all’età di 65 anni per un tumore al pancreas, questa mattina alle ore 11 nella Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono attesi i ministri dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Le esequie saranno presiedute da monsignore Claudio Giuliodori. Rose bianche con nastro celeste, e la scritta “Grazie Prof.Scambia. Le tue amate pazienti”. Qualcuna di loro si ferma a pregare e non nasconde le lacrime. Per loro il ‘prof’ “c’era sempre a qualunque ora”. A piangere il pioniere nella lotta ai tumori ginecologici conosciuto in tutto il mondo sono anche i suoi allievi che hanno deposto sul sagrato della Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, a Roma, una corona di rose e gerbere gialle e anthurium rosse ‘I suoi Specializzandi’. A rendere omaggio al Direttore scientifico del Policlinico Gemelli, anche il Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radioterapia oncologica del Policlinico Universitario A.Gemeli Irccs. Medici, infermieri e operatori sanitari del reparto hanno scelto rose e gerbere rosse. Ai lati del sagrato due banchetti per i libri delle firme. Allestito anche un maxi schermo all’esterno. Tra i primi ad arrivare amici, familiari, pazienti, allievi, colleghi e dipendenti del Gemelli, dove Scambia – dopo la laurea a pieni voti nel 1983 all’Università Cattolica, con specializzazione in Ginecologia e ostetricia, aveva lavorato fino all’ultimo. funerali Scambia, alla Cattolica attesi Bernini, Schillaci e Rocca Questa mattina alle 11 le esequie nella Chiesa Centrale dell’Università Cattolica a Roma presiedute da monsignore Claudio Giuliodori Roma, 22 feb. (Adnkronos Salute) Per l’ultimo saluto al professore Giovanni Scambia, pioniere nella lotta ai tumori femminili scomparso il 20 febbraio all’età di 65 anni per un tumore al pancreas, questa mattina alle ore 11 nella Chiesa Centrale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sono attesi i ministri dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. Le esequie saranno presiedute da monsignore Claudio Giuliodori. —salute/medicinawebinfo@adnkronos.com (Web Info)