Influenza, aumenta incidenza: 418mila casi negli ultimi 7 giorni

(Adnkronos) – L’ondata di influenza prende quota e “l’incidenza delle sindromi simil-influenzali (Ili) è in lieve aumento rispetto alla settimana precedente con un livello pari a 7,1 casi per mille assistiti”. Lo registra il bollettino epidemiologico RespiVirNet dell’Iss relativo alla settimana 11-17 novembre. “I casi stimati di sindrome simil-influenzale, rapportati all’intera popolazione italiana, sono circa 418.000” nella settimana 11-17 novembre “per un totale di circa 1.792.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza”. “Maggiormente colpiti i bambini sotto i cinque anni di età con un’incidenza pari a 15,9 casi per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente)”, evidenzia il bollettino. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)