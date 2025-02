Influenza, casi in calo: da medici famiglia per tonsilliti e mal di pancia

(Adnkronos) – Calano i casi di influenza, mentre negli studi dei medici di famiglia aumentano le visite per tonsilliti importanti, “vediamo già qualche rinite allergica” e soprattutto tanti mal di pancia, con “forme gastroenteriche di lunga durata che, in realtà, hanno caratterizzato l’intera stagione”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), che fa il quadro degli ‘acciacchi’ più presenti in questo momento all’attenzione dei dottori del territorio. “Il virus gastroenterico – continua – è il più presente e ha avuto un’incidenza più stabile nel tempo rispetto a quella dei virus respiratori”. Inoltre “si riaffacciano fenomeni da raffreddamento, anche legati a reattività allergica. Quindi cominciamo a vedere le riniti e le congiuntiviti allergiche, dovute tra l’altro al vento che in molte parti d’Italia c’è stato in questi giorni”. In più “vediamo una ripresa di forme batteriche, soprattutto streptococco tonsillari, molte tonsilliti purulente, chiaramente identificabili come forme batteriche non virali”. (segue) —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)