La salute dei Vip tra fake news e scelte shock, ma c’è chi è esempio per pazienti

(Adnkronos) – Dal letto dell’ospedale al palco del Festival di Sanremo. La top model Bianca Balti sarà co-conduttrice della seconda serata, un traguardo raggiunto dopo il tumore diagnosticato nel settembre 2022 e raccontato con foto e post sui social mostrando senza filtri la trasformazione del suo fisico. “Non ho più dato per scontata la mia vita e la mia gratitudine ha raggiunto il massimo storico. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione”, ha scritto in occasione della Giornata mondiale contro il cancro. I social sono diventati da tempo una finestra sulla vita privata e non solo dei Vip, molti li usano per raccontare la quotidianità, fare chiaramente autopromozione, ma anche come filo diretto con milioni di ‘follower’. Un canale che è diventato di grande attualità rispetto alla malattia. La principessa Kate Middlenton è tornata con una foto nei boschi, scattata dal figlio Louis, a ricordare a tutti il valore della speranza dopo l’esperienza della malattia, “non dimenticate di coltivare tutto ciò che va oltre la malattia”, ha scritto in occasione della Giornata mondiale del cancro. Influencer, personaggi del momento, icone senza tempo e vecchie glorie: il racconto social della salute è alimentato ogni giorno da centinaia di post, video, foto, fra testimonianza ed esibizionismo. Durante la pandemia, oltre alla battaglia contro il Covid, la scienza ha dovuto fronteggiare una guerra digitale contro le bufale e le fake news che dilagavano sui social. L’Organizzazione mondiale della sanità non ha esitato a definirla ‘infodemia’. Lo strascico di questa cattiva informazione è ancora vivo, anche con il contributo di personaggi – molto popolari – che sui propri profili hanno preso posizioni ‘originali’ rispetto alla medicina. In piena tempesta Covid, Heather Parisi ha ‘condiviso’ la sua decisione di non vaccinarsi: “Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno no-vax”, ha scritto. Uno dei tanti post della showgirl e ballerina, che ha spesso ‘replicato’ anche al virologo Roberto Burioni generando dei botta e risposta sui vaccini anti-Covid su Twitter e poi su X. Da una parte le proprie certezze e dall’altra le prove della scienza. Le parole della modella Elle Macpherson, oggi 60enne – “ho curato un tumore al seno con la medicina non tradizionale” – avevano suscitato non poche polemiche anche se poi l’austrialiana soprannominata negli anni ’90 ‘The Body’ aveva chiarito di aver comunque seguito i protocolli oncologici. Non sono solo le Vip a ‘scivolare’ sul tema salute, anche i rapper ‘stonano’. Lo scorso ottobre Sfera Ebbasta su Instagram ha raccontato ai suoi follower della possibilità di un check-up molto ‘hi-tech’ al San Raffaele di Milano. “Si chiama full body scan, è un esame che fa solo questo ospedale in questo momento, è molto innovativo”. Nulla di male, ma l’esame costa qualche migliaio di euro e su questo particolare si sono scatenati gli ‘haters’. Sul fronte della testimonianza l’elenco dei personaggi famosi che hanno fatto outing sui social rispetto al dolore vissuto è davvero lungo. Una su tutte: Lady Gaga. La cantante e attrice ha spesso parlato della fibromialgia nei post durante le tournée e anche in un documentario ‘Five Foot Two’ (2017). “I social oggi sono i mezzi di comunicazione e diffusione, hanno sostituito i giornali e la tv. Chi ha tanto seguito dovrebbe usarli con raziocinio quando affrontano temi di salute, sanità e della scienza. Come io non dovrei andare a discutere su come si costruisce un ponte o si guida un aereo, così chi di mestiere fa la soubrette, la ballerina, la cantante o l’attrice, di salute non dovrebbe discutere se non per raccontare – come ha fatto molto bene Bianca Balti – della sua malattia. Questi ‘champion’ o testimonial sono serviti tantissimo, penso ad Eleonora Giorgi che è fantastica e ci mette la faccia sul tumore”. Così all’Adnkronos Salute l’infettivologo Matteo Bassetti che dalla pandemia Covid è diventato molto attivo anche come divulgatore scientifico tanto da ricevere minacce e insulti dal mondo no-vax.

Balti e Giorgi, "sono esempi che dovrebbero essere portati in palmo di mano perché aiutano a far capire alle persone che si può lottare e guarire dal cancro", ha aggiunto e "sono persone che fanno bene alla comunità, alla medicina e alla scienza", poi "ci sono gli esempi negativi che fanno male alle persone perché le portano sulla cattiva strada, perché usano i social per dare spazio a balle e bufale. Oggi – conclude – è questo il problema grosso della medicina e della scienza".