Malattie rare, Malagò: “Tramite valori sport possiamo dare valenza sociale a iniziativa Aisla”

(Adnkronos) – “Sono a Milano per la Fondazione Milano-Cortina, ma volevo fare i complimenti per questa importante iniziativa. Ci sono messaggi che toccano tutti, soprattutto perchè il mondo dello sport deve portare sensibilità per questa malattia che ha coinvolto anche grandi protagonisti del nostro mondo. Complimenti all’Aisla, so bene che è il punto di riferimento per la tutela e l’assistenza per i malati di Sla, è il riferimento assoluto ed è una eccellenza riconosciuta. Noi dobbiamo essere testimoni, dobbiamo divulgare questo messaggio per supportare l’Aisla e questa iniziativa, questa è una maratona ed è anche una promessa che tramite i valori dello sport possiamo dare una valenza sociale e solidale di grande importanza nei confronti di questa meravigliosa iniziativa. Complimenti all’Adnkronos e a tutte le persone che hanno supportato in pieno questo bellissimo progetto”. Queste le parole del presidente del Coni Giovani Malagò in un video messaggio in occasione della diretta streaming della campagna ‘Una promessa per la ricerca’, promossa da Aisla. Un raccolta fondi natalizia di sostegno della ricerca scientifica per la lotta alla Sclerosi laterale amiotrofica (Sla). —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)