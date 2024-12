Michilli (Mondo digitale):”Da 5 anni con J&J promuoviamo cultura salute”

(Adnkronos) – “Fattore J è un progetto bellissimo che entra nelle scuole, luogo in cui si costruiscono le fondamenta della cultura di un Paese. E noi, con Johnson & Johnson, da 5 anni stiamo facendo cultura sulla salute, sul benessere di un Paese, ma anche sulla sostenibilità e sulle sfide del nostro sistema sanitario nazionale, che è un bene prezioso, accessibile a tutti, da custodire e salvaguardare per il futuro”. Lo ha detto Mirta Michilli, direttrice generale Fondazione mondo digitale Ets, in occasione della presentazione – oggi a Milano – della nuova edizione di ‘Fattore J’, un’iniziativa di Johnson & Johnson e Fondazione mondo digitale Ets creata per sensibilizzare le giovani generazioni sul valore dell’innovazione nel campo della salute. Nel 2024-2025, il progetto esplorerà come l’intelligenza artificiale sta trasformando la medicina del futuro. A ospitare l’evento di lancio l’Istituto nazionale tumori di Milano. “Abbiamo già formato 30mila studenti e ne abbiamo raggiunti 300mila – sottolinea Michilli – lavorando in collaborazione con 18 associazioni di pazienti, oltre 180 scuole, 5 istituzioni e istituti di ricerca, come l’Istituto nazionale dei tumori di Milano che oggi ci ospita. Fattore J attiva quindi un grande ecosistema dedicato alla salute del Paese”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)