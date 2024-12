Milano, domani al Pirellone screening gratuiti per il diabete

(Adnkronos) – “Dopo il grande successo dei 2 appuntamenti che abbiamo ospitato al Pirellone a novembre, dando a tutti i cittadini la possibilità di vaccinarsi liberamente e senza prenotazione, domani, martedì 3 dicembre sarà possibile effettuare gratuitamente lo screening diabietologico, anche stavolta senza necessità di prenotazione, sul piazzale di Palazzo Pirelli con accesso libero da piazza Duca D’Aosta” dalle 9 alle 13. Lo comunica il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, rivolgendo a tutti i lombardi l’invito a recarsi al Pirellone di Milano per un controllo glicemico finalizzato a prevenire il diabete. Lo screening sarà a cura dell’Asst Nord Milano in collaborazione con Asst Sette Laghi. Sul piazzale del Pirellone sarà posizionata una tenda pneumatica all’interno della quale saranno effettuati gli screening, garantendo un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato, si legge in una nota. “Prosegue così la nostra campagna per sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione”, aggiunge Romani. “Confido anche in questo caso in una ampia partecipazione e ringrazio l’Asst Nord Milano e l’Asst Sette Laghi per la disponibilità dimostrata”, conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)