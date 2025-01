Nuovo Gaslini, Bucci: “Obiettivo leadership mondiale”

(Adnkronos) – “Oggi è un bel giorno, una pietra miliare per la storia del Gaslini, una pietra miliare per la storia di Genova”. Così il presidente di Regione Liguria Marco Bucci sulla posa della prima pietra del nuovo Gaslini. “È un Irccs, – aggiunge – assieme a San Martino sono i due istituti di ricerca riconosciuti dal governo in Liguria, quindi due realtà assolutamente importanti per il futuro della medicina e soprattutto per la medicina pediatrica, dove abbiamo qui un’eccellenza a livello mondiale. E poi c’è ovviamente l’aspetto importante, cioè la garanzia sulla salute dei nostri figli, dei bambini, non solo quelli dei liguri, ma anche quelli di tanta gente che viene addirittura da altri continenti. Siamo estremamente orgogliosi di poter dare questo servizio a tutto il mondo. Per la sanità ligure è un grosso passo avanti. Per la gente che vive in Liguria è un grossissimo passo avanti”. “Le altre strutture, quelle che non saranno più ospedale, saranno reingegnerizzate anche per fare una cosa molto importante per gli ospedali pediatrici, cioè offrire alloggi alle famiglie che devono seguire il bambino che è in cura. Il Gaslini avrà delle infrastrutture ancora più importanti per essere posizionato come leader a livello mondiale, questo è l’obiettivo”, ha aggiunto. “Il commissario del Gaslini è il direttore generale Renato Botti” ha poi proseguito. Sui tempi per la nomina di Botti, Bucci ha risposto: “Non so se ce n’è bisogno, perché la fondazione è privata, ma adesso vediamo un attimo. Sono loro che gestiscono la situazione, noi controlliamo”. “Se ci sarà bisogno di nominarlo? Per adesso non credo, se vediamo che ci sono difficoltà burocratiche lo faremo. Il percorso amministrativo è già stato fatto” ha concluso. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)