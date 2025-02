“Nutrizione a portata di mano” contro i falsi miti, il libro del ‘Doc onesto di TikTok’

(Adnkronos) – ‘Nutrizione a portata di mano. Dalla dieta Mediterranea alla dieta Chetogenica’: è la nuova opera di Davide Crispini, noto ai social come il ‘Doc onesto di TikTok’ dove conta centinaia di migliaia di follower. In libreria dal 13 febbraio per Frascati&Serradifalco editori, il progetto editoriale verrà presentato per la prima volta a Roma domani, venerdì 21 febbraio, alle 17 nella zona talk davanti alla Feltrinelli al secondo piano del centro commerciale Euroma2. A intervistare l’autore la giornalista Rai e conduttrice di ‘Elisir’, Francesca Parisella. Il libro – spiega una nota – nasce dall’esigenza di sfatare falsi miti sul tema dell’alimentazione. Ogni giorno le nostre scelte alimentari sono influenzate da strategie di marketing pensate per indurci a consumare cibi che spesso non corrispondono alle necessità biologiche del nostro organismo, così come è stato modellato dalla nostra evoluzione. Tante fonti non attendibili diffondono informazioni errate, alimentando confusione e dubbi. In questo labirinto di messaggi contraddittori, molti si sentono sopraffatti e disorientati. In ‘Nutrizione a portata di mano’, Crispini vuole guidare il lettore con chiarezza e competenza nel complesso mondo della nutrizione, offrendo un approccio innovativo e accessibile. Con uno stile semplice e diretto, il libro esplora i temi più caldi e controversi dell’alimentazione, sfatando i falsi miti che popolano la nostra società. Una lettura indispensabile per chi desidera prendere decisioni consapevoli, imparando a scegliere cibi che supportano davvero il benessere. Un viaggio alla scoperta della nutrizione moderna, con consigli pratici per una spesa sana e mirata. Crispini è dietista e nutrizionista. All’età di 28 anni diventa direttore didattico del Corso di laurea in Dietistica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’università di Roma Tor Vergata, e oggi è docente universitario di Tecniche dietetiche applicate nello stesso ateneo. Lo specialista è impegnato sui social con l’obiettivo di rendere consapevoli e libere le persone nelle proprie scelte alimentari. Onestà e la trasparenza i principi che lo guidano in un’attività di comunicazione che punta a far cambiare vita alle persone. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)