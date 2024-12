Oliveti (Enpam): “Professione medica riacquisti autorevolezza”

(Adnkronos) – “L’Osservatorio vuole cercare di collegare quello che è il diritto inalienabile alla salute, fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, al concetto di legalità e previdenza. C’è bisogno di avere uno sguardo ampio sul futuro. Il fulcro della questione riguarda l’esigenza da parte della professione medica di riacquistare autorevolezza professionale e rilevanza sociale congrua al ruolo che questa categoria professionale ha nella tutela della salute, in particolare in tempi di grandi cambiamenti, di grandi transizioni demografiche, tecnologiche, generazionali come quelli che viviamo”. Lo ha detto Alberto Oliveti, presidente di Fondazione Enpam, in occasione della presentazione del terzo Rapporto sulla Salute e il Sistema sanitario, realizzato dall’Osservatorio Salute, Legalità e Previdenza di Fondazione Enpam ed Eurispes. Nell’attuale contesto sanitario, “la relazione medico-paziente vive uno scenario di stress. C’è stress da parte dell’utenza, ma anche dei professionisti, che lavorano in condizioni stressanti per tanti motivi – osserva Oliveti – Questi elementi richiederanno, anche dal punto di vista formativo, uno sforzo per poter insegnare alle nuove generazioni come condurre una relazione in condizioni di stress. Un concetto fondamentale – conclude – è l’approccio olistico alla salute, il cosiddetto One health, che tocca tutti gli aspetti”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)