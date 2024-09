Ospedale Foggia, nuova aggressione. I medici: “Interventi o chiudere policlinico”

(Adnkronos) – Ennesima aggressione – è la terza in sei giorni – al Policlinico di Foggia. “Ormai siamo di fronte ad una vera e propria escalation che va fermata, non possiamo andare avanti così o chiuderemo i Pronto soccorso d’Italia”. Così all’Adnkronos Salute Giuseppe Pasqualone, Direttore generale del Policlinico Riuniti Foggia commenta il terzo episodio di violenza, il secondo registrato solo oggi, nel Pronto soccorso del nosocomio, già teatro il 4 settembre di un raid punitivo ‘stile Gomorra’ contro medici e infermieri ad opera dei famigliari di una 23enne di Cerignola deceduta durante un intervento. Un’altra aggressione al personale sanitario dello stesso ospedale si è verificata la scorsa notte: alle 4 sono stati colpiti 3 infermieri del pronto soccorso da una persona in stato di alterazione: 2 sono stati refertati. E’ intervenuta la Polizia per il fermo della persona. “Oggi pomeriggio, erano circa le 16, un ragazzo con il braccio ingessato ha colpito il personale sanitario, a farne le spese 2 infermieri e un vigilante – racconta Pasqualone – Per fortuna non sono gravi. Il motivo? Il padre dell’aggressore poco prima era svenuto mentre al ‘triage’ il personale sanitario stava tentando di capire il motivo del malessere dell’uomo. Un’aggressione incomprensibile, esagerata, che va respinta e stigmatizzata”.

Tre episodi di violenza in meno di una settimana “sono davvero troppi. Per questo motivo abbiamo rafforzato le misure di sicurezza, soprattutto al Pronto soccorso, e c’è più attenzione ai varchi di accesso”. Poi l’appello: “Chi accede in ospedale deve avere pazienza – conclude Pasqualone – noi lavoriamo in condizioni di stress a causa della carenza del personale e dell’iper afflusso in Pronto soccorso. Diciamolo, spesso si tratta di accessi impropri che potrebbero essere gestiti sul territorio. Mi chiedo se si chiudessero i Pronto soccorso del Paese come farebbero gli italiani a curarsi?”. “Basta, non se ne può più! O il Governo e la Regione intervengono subito, o si chiuda l’ospedale. I medici e gli infermieri sono là per lavorare, per salvare vite: non sono bersagli mobili, punching ball pronti a essere colpiti più volte al giorno”. È indignato e sconcertato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, a fronte dell’ondata di aggressioni all’ospedale Riuniti di Foggia. Dopo le scene da Far west che hanno visto, la settimana scorsa, 50 persone entrare in ospedale e una ventina fare irruzione in sala operatoria, oggi si registrano, nel giro di poche ore due nuovi episodi di violenza: la scorsa notte un giovane, arrestato in flagranza, ha aggredito tre infermieri con calci e pugni. Nel primo pomeriggio, un uomo con un braccio ingessato si è scagliato contro due infermieri e un vigilante, mentre accompagnava il padre che attendeva di essere visitato. Anelli chiede un intervento immediato. “Mandate l’esercito, mandate chi volete – reclama – ma i medici devono essere protetti, devono lavorare in sicurezza, con serenità, devono uscire di casa senza chiedersi se rientreranno a fine turno. Cosa stiamo aspettando? Se non si riesce a garantire la loro incolumità, meglio chiudere l’ospedale. Non possiamo attendere che succeda, ancora, l’irreparabile”, rimarca. “Per quanto riguarda le forze politiche – conclude – abbiamo apprezzato che ci sia stata un’ondata di indignazione trasversale, che ha portato a interrogazioni e progetti di legge. Ma non possiamo aspettare, non abbiamo più tempo: al Governo chiediamo un Decreto-legge che sani, con urgenza, questa situazione, che è diventata ormai insostenibile in tutta l’Italia”. “La violenza inaudita nei confronti dei medici e degli operatori sanitari – aggiunge il presidente dell’Ordine dei medici di Foggia, Pierluigi De Paolis – è un segnale gravissimo. Il nostro Servizio sanitario nazionale è a rischio collasso: i medici più anziani possono decidere da un momento all’altro di dimettersi dai propri incarichi, i medici giovani non accettano borse di studio nelle scuole di specializzazione che comportano più rischi da un punto di vista di violenze e di denunce”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)