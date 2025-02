Papa, nefrologo Gesualdo: “Lieve insufficienza renale attesa con età, anemia e farmaci”

(Adnkronos) – La iniziale “lieve e sotto controllo” insufficienza renale che ha colpito Papa Francesco durante il suo ricovero al Policlinico universitario Gemelli di Roma “era un evento atteso, direi normale considerata l’età dell’illustre paziente – ha 88 anni – lo stato anemico (riduzione del numero dei globuli rossi) e l’esposizione a farmaci, con dosi generose di antibiotici per curare la polmonite bilaterale. Ecco, tutto questo in un paziente già fragile di suo può causare l’insufficienza renale. Fortunatamente in questo momento è in miglioramento perché stanno meglio anche i polmoni”. Così all’Adnkronos Salute Loreto Gesualdo, professore ordinario di Nefrologia dell’università degli Studi di Bari Aldo Moro. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)