Per bimbi si avvicina notte dei regali di Natale, dal pediatria i consigli per creare magia

(Adnkronos) – Si avvicina la notte dei regali portati da Babbo Natale tanto attesa dai più piccoli. Ma come si crea o mantiene la magia di Santa Claus? Quando i bambini cominciano a dubitare? E’sempre giusto far consegnare i doni dal barbuto e simpatico signore vestito di rosso? “L’età della ‘svolta’, quando la maggioranza dei bambini non crede più in Babbo Natale, avviene verso gli otto anni. Ma alcuni bambini iniziano ad avere, anche in percentuale piuttosto bassa, già dall’età di 6 anni qualche dubbio. Il consiglio che possiamo dare è che quando compaiono le prime perplessità su Babbo Natale, se il bambino ha meno di 7 anni i genitori dovranno confermare l’esistenza di Babbo Natale; dai 7 agli 8 anni confermarla ma senza insistere troppo sull’esistenza e dopo gli otto anni – quando vengono i primi dubbi – possono rivelare la verità”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute è il pediatra Italo Farnetani, professore ordinario all’università Ludes-United Campus of Malta. “È importante che i genitori sappiano gestire questa importante, e talvolta anche un po’ traumatica, fase in cui si viene a scoprire che Babbo Natale non esiste – aggiunge Farnetani – il rischio è che mamma e parà potrebbero perdere di autorevolezza perché si sono fatti portatori di una bugia o di una falsità. Allora, riassumendo, i genitori che hanno bambini nella fascia 6-7 anni possono insistere e cercare di confermare l’esistenza di Babbo Natale ma senza mai metterci troppa enfasi. Discorso diverso – chiosa – però per le apparizioni di Babbo Natale travestito: questo piace sempre e anche se gli adolescenti non ci credono più provano lo stesso piacere nel vedere questa figura e la magia che emana durante la serata. Non si crede più nell’esistenza di Babbo Natale ma fa piacere incontrarlo e allora chi può lo faccia anche se ha figli grandi: questo è un sicuro risultato di ricostruire di confermare la magia del Natale”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)