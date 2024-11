Prematuro 1 neonato su 10, ‘fino al 50% rischia disturbi del neurosviluppo’

(Adnkronos) – Nel mondo circa 1 neonato su 10 nasce pretermine, cioè prima della 37esima settimana di gestazione che è il tempo necessario al feto per completare lo sviluppo nell’utero materno. Per l’Italia la percentuale di bebè nati prima del tempo è intorno al 6,3% secondo il Rapporto Cedap 2022, per un totale di circa 24mila neonati pretermine: in maggioranza (75,3%, oltre 3 su 4), venuti alla luce tra la 34esima e la 36esima settimana gestazionale, ma con uno 0,9-1% molto o estremamente pretermine, ‘bimbi piuma’ nati sotto le 32 settimane di gestazione. In vista della Giornata mondiale della prematurità in calendario il 17 novembre, sono questi i dati ricordati dalla Società italiana di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Sinpia) che avverte: “I disturbi del neurosviluppo sono una delle conseguenze più frequenti della nascita pretermine”. Li rischia fino a 1 bebè prematuro su 2. “Nel neonato pretermine – spiegano i neuropsichiatri dell’infenzia – anche quando non ci sono lesioni cerebrali visibili con le tecniche di neuroimaging più utilizzate, il sistema nervoso che si sviluppa e matura in un ambiente molto diverso da quello fisiologico si trova in qualche modo ‘impreparato’ ad affrontare la vita extrauterina in un momento cruciale in cui avviene la massima crescita e maturazione delle connessioni cerebrali, e facilmente va incontro a fenomeni lesionali e/o dismaturativi, con un’alterazione dei circuiti cerebrali che sottendono alle funzioni adattive”. Se “esiste ancora una quota di bambini pretermine, nati di peso estremamente basso, che sviluppa deficit di tipo motorio come paralisi cerebrale infantile (dal 5% al 10%), una percentuale che va dal 25% al 50% dei nati pretermine può presentare ritardi di sviluppo, disabilità cognitiva di varia gravità, problemi comportamentali, deficit dell’attenzione e/o iperattività, difficoltà di regolazione delle emozioni, disturbi dello spettro autistico”. “La nascita pretermine – commenta la presidente Sinpia Elisa Fazzi, direttore Uo Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (Uonpia) Asst Spedali Civili e docente all’università di Brescia – resta una condizione di rischio per lo sviluppo delle funzioni del sistema nervoso centrale”, perché “all’aumento delle possibilità di sopravvivenza non corrisponde anche una diminuzione delle problematiche presentate a distanza rispetto al neurosviluppo”. Piuttosto, “negli anni abbiamo assistito a un cambiamento delle conseguenze neuropsichiche della nascita prematura: a fronte di una riduzione delle gravità delle problematiche motorie e cognitive (come le paralisi cerebrali e la disabilità intellettiva grave), un tempo le più temute, assistiamo a un aumento di problemi legati alla coordinazione motoria, alle funzioni attentive, esecutive e di apprendimento, a quelle comunicativo-linguistiche e quelle emotivo-relazionali e sociali. Possiamo quindi dire che un bambino nato pretermine può potenzialmente rappresentare il prototipo di un soggetto a rischio di un disturbo del neurosviluppo”. La Sinpia raccomanda di “seguire e accompagnare i bambini e le loro famiglie anche dopo le dimissioni dalla Terapia intensiva neonatale attraverso programmi di follow-up dedicati in cui il neuropsichiatra infantile affianchi il pediatra neonatologo, per individuare precocemente i soggetti più a rischio e avviare in modo tempestivo programmi abilitativi, per informare e sostenere i genitori e continuare il monitoraggio fino all’età scolare quando possono emergere nuove problematiche del neurosviluppo”. “L’impatto di questi deficit” del neurosviluppo nei neonati pretermine “può essere molto significativo – sottolinea Simona Orcesi della Sc Neuropsichiatria infanzia e adolescenza dell’Irccs Fondazione Mondino, docente di Neuropsichiatria infantile all’università di Pavia e membro del direttivo Sinpia – sia sui pazienti e sulle famiglie, sia per i costi a carico dell’assistenza sanitaria pubblica, soprattutto perché si tratta di problematiche le cui conseguenze rischiano di permanere per tutta la vita. Sicuramente – conferma la specialista – negli anni più recenti abbiamo assistito a un cambiamento rispetto allo scenario delle sequele della prematurità: il numero di bambini che crescono senza disabilità gravi è aumentato perché sono diminuite le lesioni cerebrali più gravi, ma una significativa percentuale di soggetti con età gestazionale più bassa è ancora ad alto rischio di uno sviluppo neuropsichico non del tutto ottimale”. “La protezione dello sviluppo cerebrale nei neonati pretermine, intesa come possibilità di prevenire o mitigare gli eventi dismaturativi nell’arco dei primi mesi di vita – rimarca la past president della Sinpia Antonella Costantino, direttore Uonpia Fondazione Irccs Policlinico di Milano – è fondamentale perché il cervello in questa precoce fase evolutiva ha una caratteristica determinante che è la sua plasticità. Il cervello è in grado quindi di modificare la propria struttura e funzione in base all’esperienza attraverso meccanismi ‘epigenetici’, influenze ambientali che possono agire sul nostro Dna ‘accendendo’ o ‘spegnendo’ determinati geni capaci di influenzare lo sviluppo”. In altre parole, “l’ambiente agisce come un ‘farmaco’ sul cervello del pretermine, tracciando in qualche modo le basi dello sviluppo futuro”. “Proprio questa neuroplasticità – conclude Fazzi – fa sì che le caratteristiche delle esperienze e delle relazioni precoci siano fondamentali per lo sviluppo cerebrale del neonato pretermine, così come la qualità delle cure neonatali e l’intervento precoce, mediato dalla relazione con i genitori e con la famiglia, primo e fisiologico ambiente in cui un neonato cresce”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)