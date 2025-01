Salute: benessere gastrointestinale, Synlab lancia campagna con test dedicati

(Adnkronos) – Analisi mediche, diagnostica avanzata, consulenze specialistiche e consigli pratici per aiutare le persone a prendersi cura della salute intestinale e migliorare il proprio benessere quotidiano. E’ la campagna per la salute gastrointestinale lanciata da Synlab, leader nei servizi di diagnostica medica, che fino al 31 marzo offre a tariffe agevolate tutta una serie di test e servizi dedicati. I disturbi funzionali gastrointestinali – sindrome dell’intestino irritabile, pirosi funzionale e dispepsia funzionale – colpiscono fino al 40% della popolazione, specie le donne, spiega una nota. Questi problemi, che spesso influenzano negativamente la qualità della vita, sono talvolta difficilmente distinguibili da sintomi legati a patologie organiche più gravi. Nonostante ciò, solo il 50% delle persone affette si rivolge a uno specialista, preferendo spesso un’autogestione dei sintomi con terapie improvvisate. Ma l’origine di queste patologie è complessa e multifattoriale, legata a elementi come l’alterazione del microbiota intestinale, la permeabilità della parete intestinale e l’interazione tra sistema nervoso enterico e sistema nervoso centrale. “Un’alimentazione corretta e uno stile di vita sano – afferma Alessandra d’Alessandro, gastroenterologa ed endoscopista di Synlab – sono fondamentali per il benessere intestinale. Alcuni accorgimenti, come scegliere verdure di stagione, alternare carboidrati complessi con proteine vegetali e animali, possono migliorare notevolmente il benessere generale. Grazie a test diagnostici mirati e un’attenta valutazione specialistica, possiamo identificare le cause sottostanti e offrire soluzioni personalizzate. Mangiare poco e spesso, preferendo alimenti semplici e ben tollerati, come carote, zucca, funghi e finocchi, ridurre il consumo di cibi grassi, alcolici e caffè, mantenere un’adeguata idratazione e moderare gli alimenti lievitati o poco cotti, possono fare una grande differenza. Anche le diete specifiche possono essere un valido supporto, ma è fondamentale la supervisione di un nutrizionista per la pianificazione”. Per tutta la durata della campagna, tariffe agevolate faciliteranno l’accesso a percorsi il più possibile completi: dalla diagnosi iniziale, attraverso i check up più avanzati, fino alla consulenza personalizzata con uno specialista per individuare soluzioni mirate e costruire un piano terapeutico o nutrizionale su misura. Synlab – dettaglia la nota – offre un approccio integrato, con una gamma completa di test di laboratorio di primo livello (check-up intestinale, check-up gastrointestinale e il test per le intolleranze alimentari EasyFood) e soluzioni avanzate come myBiome, test genetico del microbiota, e Alex2, dedicato alla diagnostica approfondita delle allergie. Presso i Medical Center, i pazienti possono inoltre accedere a consulenze personalizzate con gastroenterologi, nutrizionisti e allergologi, oltre a esami strumentali come ecografie, endoscopie e gastroscopie. Infine, per tutta la durata della campagna, sui canali social e sul sito synlab.it saranno proposte attività divulgative per fornire ulteriori informazioni e indicazioni su queste importanti tematiche. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)