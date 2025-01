Salute, ipotiroidismo: Merck e Next Different insieme per una nuova campagna digital

(Adnkronos) –

Parte una nuova campagna digitale dedicata alla sensibilizzazione sull’ipotiroidismo e alla sua diagnosi precoce. Lanciata da Merck, in collaborazione con Next Different, communication company parte di ‘Una – Aziende della comunicazione unite’, la campagna nazionale promuove la diagnosi precoce grazie al sito dedicato latuatiroide.it e strumenti digitali innovativi per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute tiroidea. Le malattie della tiroide – si legge in una nota – sono tra i disturbi più diffusi a livello globale. L’ipotiroidismo è il più comune: considerando sia la forma subclinica che quella conclamata, interessa tra lo 0,2% e il 5,3% degli europei e lo 0,3-3,7% degli statunitensi. Purtroppo molte persone non ricevono una diagnosi tempestiva di ipotiroidismo perché i sintomi di questa patologia – affaticamento, aumento di peso, mal di testa, sbalzi d’umore, capelli fragili, secchezza cutanea e disturbi ormonali – vengono confusi con quelli di altre condizioni, ritardando l’accesso a cure mirate. La campagna si sviluppa attorno all’idea di offrire una risposta alternativa, concreta e scientifica a tutte quelle ipotesi con cui troppo spesso liquidiamo sintomi molto comuni, dietro i quali può celarsi un disturbo della tiroide. Questo si riflette in una comunicazione che si propone di educare il pubblico e stimolare un’azione consapevole, promuovendo l’importanza di controlli regolari e di una corretta informazione sulla salute tiroidea. Tra le principali attività messe in atto per sensibilizzare il target sul tema, vi sono: un piano di digital Pr che ha coinvolto influencer e creator di vari ambiti nella realizzazione di video pillole educative; post informativi su pagine Instagram e LinkedIn di Merck per raggiungere target specifici; contenuti ad hoc (skin e box) su MyPersonalTrainer e accesso al symptom checker disponibile sul sito latuatiroide.it, uno strumento che guida l’utente nella valutazione dei propri sintomi. In caso in cui ci fossero sintomi compatibili con una condizione di ipotiroidismo, è previsto inoltre l’accesso diretto dal sito alla più ampia offerta di specialisti di patologie della tiroide fornita dalla piattaforma MioDottore, realtà di riferimento in Italia e a livello mondiale per la prenotazione online di visite mediche. Grazie alle funzionalità offerte dalla piattaforma è possibile prenotare immediatamente, con pochi clic, un appuntamento con l’endocrinologo più vicino. L’iniziativa – che punta quindi ad aumentare la consapevolezza su una patologia sottovalutata, promuovendo un messaggio di empowerment e responsabilità verso la propria salute – non si limita alla sensibilizzazione, ma guida il pubblico verso azioni concrete, come l’utilizzo del symptom checker e la prenotazione di visite specialistiche, sottolineando – informa l’azienda – l’impegno di Merck nel fornire soluzioni precise e affidabili. “La campagna si basa su un messaggio semplice, ma essenziale: la prevenzione e la diagnosi precoce sono essenziali per aiutare le persone a vivere a lungo e in buona salute – afferma Francesco Epifani, Chief Creative Officer di Next Different – Grazie a un approccio positivo ed empatico, vogliamo far sapere alle persone che Merck può aiutarle a riconoscere i segnali dell’ipotiroidismo e a prendersi cura della propria salute con strumenti innovativi e accessibili”. Aggiunge il direttore Fertility & Cme di Merck Italia, Dario Floris: “Per un’azienda come la nostra, che ama definirsi ‘In Love with Care’, avere cura delle persone vuol dire prendere in considerazione tutti i loro needs di salute non soddisfatti. Non ci limitiamo quindi a rispondere ai bisogni terapeutici, ma promuoviamo progetti che vanno oltre il farmaco, con iniziative di prevenzione ed educazione sulla salute. Fare una concreta differenza nella vita delle persone – conclude – è da sempre la nostra mission, e per realizzarla appieno non esitiamo a identificare sinergie di valore: la campagna di comunicazione sviluppata con Next Different e la partnership con MioDottore costituiscono due collaborazioni importanti per informare i cittadini sui disturbi della tiroide, aiutarne a riconoscere i sintomi, e indirizzare a una verifica del proprio stato di salute con medici specialisti”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)