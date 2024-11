Scacchi e ballo, le attività anti-demenza per il cervello

(Adnkronos) – Essere bilingui, avere un istruzione superiore e un lavoro di un certo livello di complessità, ballare (“più che fare le flessioni”), giocare a scacchi. Sembrano attività che non hanno molto in comune, ma un filo rosso le lega. Una missione condivisa che ha a che fare con un tesoro nel nostro cervello. Una ‘riserva aurea’ che si alimenta tutta la vita e per non dissiparla serve un impegno costante, soprattutto quando l’età avanza. La posta in gioco? A livello ideale il sogno dell’eterna giovinezza, ma più concretamente questo tesoretto che si costruisce con esperienze e stimoli cognitivi aiuta il cervello a compensare i danni neurodegenerativi, a spingerli più in là nel tempo, ritardando il momento in cui si faranno sentire. Una forma di prevenzione delle demenze. E come mettere questo patrimonio al sicuro in banca lo spiega una scienziata che ha studiato per decenni proprio questo. “Cos’è la riserva cerebrale? La caratteristica fondamentale del cervello è che è plastico, cioè si adatta alle situazioni esterne e interne per ottenere una risposta migliore, si modifica in accordo a stimoli sensoriali cognitivi rilevanti, all’esperienza, per modularsi a breve e lungo termine”, illustra all’Adnkronos Salute Daniela Perani, neurologa e neuroradiologa, professore emerito di Neuroscienze all’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che approfondirà l’argomento domani, sabato 16 novembre, aprendo l’appuntamento con la proiezione di ‘Remember’ di Atom Egoyan nell’ambito del festival ‘Cervello & Cinema’ (in corso fino al 17 novembre all’Anteo Palazzo del Cinema). Quest’anno il festival esplorerà la longevità con il titolo ‘Forever Young?’, presentando 7 film cult che fanno riflettere sulle sfide dell’allungamento della vita. “Il cervello è capace di cambiare nel giro di pochi secondi – assicura Perani -. Andando a studiare i topolini con la microscopia ottica si vedono le spine dendritiche che immediatamente dopo una stimolazione elettrica cominciano a formarsi, il neurone butta fuori questi bottoni che sono poi la base delle modifiche sinaptiche. La plasticità è questo: modifiche sinaptiche. Perché noi non moltiplichiamo i neuroni, per ora almeno non c’è evidenza di questo se non probabilmente nell’ippocampo, ma è una struttura unica quella. In ogni caso, la nostra corteccia si modifica per alcuni precisi motivi: si modificano la quantità dei dendriti, i punti in cui si toccano i neuroni, aumenta la vascolarizzazione cerebrale, possono anche ingrossarsi i neuroni”, elenca. “La cosa importante di questa capacità plastica del cervello è che è possibile in tutto l’arco della vita. Quindi in tutto l’arco della vita possiamo creare la riserva cerebrale, che è questo nuovo assetto del nostro sistema nervoso centrale che ci permette di funzionare meglio da un punto di vista cognitivo, sensorimotorio, comportamentale, e per tante delle sue componenti”.

Si chiama riserva, prosegue l’esperta, “perché oggi si sa che è legata a degli stimoli”. E’ come un tesoretto, appunto, perché “lo costruiamo tutta la vita e dietro c’è la plasticità. La riserva è tutte queste modifiche che oggi sappiamo però essere correlate ad alcune esperienze in particolare. Due su tutte: l’educazione e i livelli di occupazione. Se una persona fa l’Università, ha un bagaglio di esperienze e un modo di far funzionare il cervello che è diversissimo da un’altra persona che si è fermata alle elementari. L’Università, poi, genera occupazione di tipo diverso, almeno percentualmente nella storia. Certo, oggi la società sta cambiando, ma questo è quanto è stato misurato finora in persone anziane. Quindi l’occupazione della vita, se è di un livello elevato, fa sì che ci sia una quantità maggiore, anche misurabile con le tecniche di imaging, di spessore corticale, di forza della connettività dei sistemi neurali. Anche qualsiasi tipo di lavoro cognitivamente è uno stimolo. Questa è la riserva cognitiva che stimola per tutta la vita una riserva cerebrale, il cosiddetto tesoretto”. L’elenco di esperienze che consentono di custodire questo tesoro in realtà non è breve: “Sapere più lingue, ad esempio – dice Perani – un aspetto su cui ho fatto diverse ricerche. Ovviamente parlarle, non imparare solo 5-10 parole. Sono lo sforzo e l’esperienza di un certo livello che incidono”. Ancora: “Giocare a scacchi è impressionante come crei plasticità e quindi contribuisca alla riserva. Pure l’attività motoria è fondamentale per il cervello, perché ad esempio aumenta il fattore neurotrofico Bdnf (Brain Derived Neurotrophic Factor). Per alzare l’asticella ci vuole tanto e costante”. E infatti l’attività che ha più sorpreso la specialista per l’impatto sulla riserva cognitiva è “sicuramente quella che dura tutta la vita, quindi l’educazione e l’occupazione, e abbiamo evidenze fortissime su questo. Ci sono più studi epidemiologici. Per esempio uno canadese su 6.800 soggetti seguiti per anni e per tutte le demenze – vascolare, Alzheimer, frontotemporale – mostra che più sale la scolarità più si abbatte l’incidenza di queste patologie. La riserva non ti toglie la demenza, però la rallenta”. L’impatto del bilinguismo è emerso invece “studiando gli indiani: livello scolastico basso, spesso contadini, ma parlano 5 o 6 dialetti, o non potrebbero commerciare e sopravvivere. Quello di cui i neurologi si sono accorti esaminando queste popolazioni è che la demenza insorge da 6 a 7 anni dopo” nei bilingui, “quindi questo gruppo ha un’età di insorgenza che è molto più anziana. Noi abbiamo poi fatto degli esperimenti che mostrano che c’è una riserva: il cervello dei bilingui anziani e con demenza è diverso da quello dei” corrispettivi “monolingui, perché hanno network rafforzati, connettività migliore, e così via. Così come ci sono gli effetti della musica, ma sono meno misurabili rispetto a qualcosa che dura tutta la vita”. Quali sono dunque i consigli per coltivare la propria riserva cognitiva? “Negli anziani vanno considerati alcuni fattori negativi – avverte la scienziata – smettere il lavoro ha un effetto deleterio, magari si associa anche a un po’ di depressione reattiva, l’anziano si chiude in se stesso. Questo va combattuto. Si deve stimolare la persona a continuare a mangiare bene, ad avere una vita sociale, a trovare svaghi e divertimenti stimolanti. Non è male imparare uno strumento, una lingua, ascoltare la musica, anche con un certo approfondimento culturale, e fare moto. Quando si diventa anziani si perde massa muscolare, ma i fisiologi hanno studiato i motoneuroni della corteccia e del midollo spinale e questi si riducono, riducono le spine, la mielina degli assoni. Quindi bisogna fare moto per stimolarli”. Quale tipo di movimento fisico è migliore? “Gli studi hanno anche dimostrato che l’attività motoria monotona fa bene alle fibre muscolari, certamente, ma parlando di cellule nervose si è scoperto che per esempio il ballo è la cosa migliore: ti muovi tanto, però i movimenti sono vari e devi mantenere l’equilibrio. Quindi per mantenere le cellule nervose, per quanto riguarda il sistema motorio, è meglio il ballo, che fare i piegamenti”, sorride Perani. A che età cominciare? Dal giorno zero di vita, sembra essere il suggerimento. “Va detto che per esempio i bambini che sanno suonare gli strumenti sono molto bravi nel linguaggio, sulle capacità matematiche, esecutive e così via. E’ tutto l’arco della vita che conta, perché il cervello si modifica. Però non bisogna mollare invecchiando, o dopo la pensione. Oggi si può vivere fino a 90-100 anni e ritardare la malattia di 6-7 anni è anche un risparmio” per il sistema sociosanitario “che vale miliardi”. I neuroni vanno anche nutriti bene. “La saggezza è la cosa migliore – conclude l’esperta – fa molto male l’eccesso di cibo pieno di grassi, che è dannoso per il cuore, il sistema vascolare e quindi anche per il cervello. La carenza di vitamine è dimostrato essere un problema, e infatti la prima cosa che si fa quando arrivano dei pazienti con disturbi cognitivi è misurare la vitamina B12 per vedere se è bassa. Il cervello ha bisogno di vari meccanismi metabolici. Incide negativamente la disidratazione, la carenza di vitamine, sono fondamentali anche le proteine perdendo massa muscolare. E oggi si scopre sempre di più che magari mangiare a intervalli regolari e soprattutto lasciare lunghi periodi di digiuno sembra faccia bene, perché le cellule del corpo, per dirlo in maniera semplice, sono più in grado di organizzare le scorie, di buttarle fuori meglio, quindi di non ammalarsi e morire”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)