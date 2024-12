Stati generali Fism, Schillaci: “Per Ssn innovativo formazione è strategica”

(Adnkronos) – “Oggi, in un contesto che evolve rapidamente, siamo chiamati a riflettere sulle trasformazioni necessarie per garantire un sistema sanitario all’altezza delle sfide contemporanee. In quest’ottica, la formazione dei professionisti sanitari non è più un semplice passaggio obbligato, ma una leva strategica per costruire una sanità innovativa. Stiamo lavorando affinché i percorsi formativi siano allineati alle nuove esigenze, puntando a competenze che sappiano coniugare rigore scientifico e capacità di risposta ai bisogni emergenti della popolazione. Contestualmente, il rafforzamento della medicina territoriale è una delle priorità su cui stiamo investendo con decisione. Grazie alle risorse del Pnrr, promuoviamo una rete più integrata tra ospedale e servizi territoriali, con l’obiettivo di portare l’assistenza vicino ai cittadini e migliorare l’accesso ai servizi, in particolare per le fasce più vulnerabili”. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, nel messaggio inviato al presidente della Federazione italiana delle società medico-scientifiche Loreto Gesualdo, ai relatori e a tutti i partecipanti alla quarta e ultima tappa degli Stati generali della Fism che compie 40 anni. La giornata conclusiva – oggi a Roma presso il Centro studi americani – è dedicata alla formazione e alla medicina territoriale per il rilancio del Servizio sanitario nazionale. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)