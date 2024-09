Tiseo (Aiom): “Con screening polmone -20% mortalità”

(Adnkronos) – “Grossi studi scientifici, a cui l’Italia ha dato un contributo significativo, hanno dimostrato che grazie allo screening è possibile ridurre la mortalità del tumore al polmone del 20%, con benefici anche nella riduzione della mortalità per altre cause come quella di natura cardiovascolare”. Lo ha sottolineato Marcello Tiseo, oncologo e consigliere nazionale dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), nel suo intervento alla conferenza stampa di presentazione a Roma del nuovo Position Paper “Tumore al Polmone: la Via Maestra è la Diagnosi Precoce”, realizzato con il contributo non condizionato di Johnson & Johnson MedTech. “Il tumore al polmone può essere trattato con successo se diagnosticato in maniera precoce con la Tac a basso dosaggio, un’indagine estremamente rapida e non invasiva che permette di identificare le lesioni allo stadio iniziale”, spiega Tiseo. “Una diagnosi precoce consente di poter sottoporre il paziente a interventi chirurgici e farmacologici estremamente più efficaci rispetto a quanto possiamo fare con i pazienti che scoprono la malattia tardivamente, come purtroppo accade in oltre la metà dei casi”, conclude. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)