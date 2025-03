Tumori, Bianca Balti e i geni Jolie: per l’oncologa “racconto onesto che aiuterà tante”

(Adnkronos) – Un’eredità scomoda, senza dubbio, che oggi può e deve diventare “una chance di prevenzione”, e non va vista come una condanna senza appello. Sono i ‘geni Jolie’, o meglio le mutazioni dei geni Brca1 e Brca2, che espongono a un rischio aumentato di alcuni tumori, rese famose dalla storia personale e dal racconto pubblico della star hollywoodiana Angelina Jolie. Su questo fronte “ha fatto di più una copertina dedicata nel 2013 all’attrice Usa che 30 anni di ricerche dei clinici e dei genetisti”, riflette Domenica Lorusso, professore ordinario all’Humanitas University di Rozzano e direttore dell’Unità operativa di Ginecologia oncologica medica di Humanitas San Pio X. “Perché testimonianze” come in Italia quella della modella Bianca Balti “hanno la capacità di arrivare al pubblico”, spiega l’esperta all’Adnkronos Salute mentre proprio in questi giorni è ripartita da Milano una campagna di informazione sui tumori eredo-familiari. ‘Conoscerli è il primo passo’, il claim dell’iniziativa realizzata da AstraZeneca e Msd e patrocinata da diverse realtà impegnate a promuovere la conoscenza e la corretta informazione sulle più importanti patologie oncologiche. La condivisione d’impatto delle esperienze, storie come quella di Bianca Balti, “sono importantissime”, osserva l’oncologa del centro che segue la modella. Balti “sta molto onestamente raccontando la sua storia, spiega che è stata una scelta quella di non togliere le tube e le ovaie. Lo ha scelto perché, pur sapendo di essere predisposta alla malattia, avrebbe voluto un’altra gravidanza. Oggi combatte con una malattia che è una malattia importante, con tutte le conseguenze che questo sta comportando. E lei molto trasparentemente ha denunciato la sua scelta e probabilmente oggi farebbe una scelta diversa. Anche la testimonianza che ha dato a Sanremo, dove si è presentata come professionista e non come malata di cancro, è una testimonianza forte, perché la vita è un’altra cosa. La vita non è la malattia, la vita va avanti malgrado la malattia”. Quello che oggi le persone devono sapere – e la consapevolezza su questo “sta aumentando” – è che “il tumore è per definizione una malattia multifattoriale e sulla totalità dei tumori circa un 15% è legato a mutazioni. In particolare, in ambito ginecologico, sappiamo che circa il 20% dei tumori ovarici sierosi di alto grado, che sono peraltro i più comuni tumori ovarici, possono essere legati alle mutazioni dei geni Brca1 e Brca2. E in aggiunta, oggi sappiamo che questi sono i geni più famosi, ma non gli unici coinvolti nell’ereditarietà. Anzi la lista si allunga sempre più, al punto che oggi pensiamo che uno su due tumori ovarici sierosi di alto grado possa avere in qualche modo una componente di ereditarietà”. Un altro aspetto che Lorusso tiene a chiarire è che “la mutazione non trasmette il tumore, ma una maggiore predisposizione, un rischio aumentato di ammalarsi di alcuni tumori, incluso tumori dell’ovaio, del seno, del pancreas, alcuni melanomi, il tumore della prostata nell’uomo. Cosa posso fare se so di avere una mutazione? Mettere in atto strategie di prevenzione primaria o secondaria per intercettare la malattia”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)