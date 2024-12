Tumori, Stracci (Airtum): “Incidenza stabile tra giovani 20-49 anni, in lieve calo cancro colon retto”

(Adnkronos) – “Dal rapporto ‘I numeri del cancro in Italia 2024’ emergono aspetti molto importanti: non solo l’incidenza complessiva dei casi di tumore è in linea con quanto precedentemente stimato, ovvero 390.100 casi nel 2024 (nel 2023 erano 395.900, nel 2022 391.700), ma nei giovani adulti di età compresa tra i 20 e i 49 anni l’incidenza è stabile. A differenza di quanto osservato negli Usa e in altri Paesi quali Canada, Australia, Turchia, Finlandia, Regno Unito e Nuova Zelanda, dove si registra un aumento dei tumori nei giovani adulti, in particolare del cancro del colon retto, in Italia questo trend non si osserva. Anzi, il cancro del colon retto è in lieve diminuzione sia nel sesso maschile che in quello femminile”. Così all’Adnkronos Salute Fabrizio Stracci, presidente Associazione italiana registri tumori, Airtum, in occasione della presentazione del 14esimo censimento ‘I numeri del cancro in Italia 2024’ dell’Associazione italiana oncologia medica, Aiom, oggi a Roma. “Negli uomini di tutte le età – sottolinea – osserviamo un trend positivo per i principali tumori, ovvero per il cancro di polmone, stomaco, colon retto e prostata, per vari motivi che includono in alcuni casi un andamento favorevole dei fattori di rischio (polmone e stomaco), screening (colon retto). Ovviamente – precisa – questi dati positivi non indicano in nessun modo che dobbiamo abbassare la guardia rispetto alla prevenzione”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)