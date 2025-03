Uap: “Bene proposta Lega per incremento risorse destinate a nuovo nomenclatore”

(Adnkronos) – L’Unione nazionale ambulatori, poliambulatori, enti e ospedalità privata (Uap) esprime il proprio “apprezzamento nei confronti della Lega che, con una delegazione guidata da Matteo Salvini, ha incontrato il ministro della Salute, Orazio Schillac

i, per sottoporre all’attenzione del Governo la necessità di un aggiornamento e di un incremento delle risorse destinate al Nomenclatore tariffario. La richiesta avanzata dal partito, che prevede un finanziamento di almeno 100 milioni di euro per il suo potenziamento, è in linea con le istanze che Uap segnala da tempo”. “L’attuale Nomenclatore tariffario, entrato in vigore lo scorso dicembre, sta mettendo in grave difficoltà sia le strutture sanitarie pubbliche che quelle private accreditate, con il rischio concreto di chiusure, perdita di posti di lavoro e un peggioramento della qualità delle cure per i cittadini”, afferma il presidente di Uap, Mariastella Giorlandino. “Da mesi – ricorda – denunciamo l’insostenibilità delle tariffe attuali, che non coprono i costi reali delle prestazioni sanitarie, generando disparità tra le Regioni e allungando le liste d’attesa”. Per questo “accogliamo con favore la richiesta della Lega, che riconosce la necessità di un adeguamento urgente per garantire la sostenibilità del sistema sanitario”. Uap auspica che questa proposta “trovi un rapido riscontro da parte del Governo e del ministero della Salute, affinché si possano correggere le criticità di un nomenclatore che, nella sua attuale formulazione, rischia di compromettere la tutela del diritto alla salute e la stabilità economica delle strutture sanitarie”. L’associazione continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e a lavorare affinché “vengano adottate misure concrete a supporto delle strutture sanitarie e dei professionisti del settore”, conclude la nota. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)