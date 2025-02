Vallesi: “Con medico scrupoloso su test sospetto ho debellato tumore maligno”

(Adnkronos) – “Nel 2019, come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, ho avuto un tumore che è stato scoperto in fase iniziale grazie, direi, all’accortezza del mio medico di famiglia che da un esame del sangue aveva trovato un valore che l’ha insospettita”. Ulteriori analisi e una biopsia hanno rivelato che si trattava di “un tumore maligno che fortunatamente aveva dimensioni di pochi millimetri. Grazie a questa prudenza, a questa accortezza negli esami, sono riuscito a debellarlo. Oggi, a 5-6 anni di distanza, non si è ripresentato in nessuna forma, però chiaramente trimestralmente faccio sempre degli esami di controllo”. Lo ha detto il cantante Paolo Vallesi, oggi partecipando in collegamento al talk show ‘La prevenzione in dieci note’, organizzato a Casa Sanremo dal ministero della Salute, in collaborazione con la Rai e la direzione artistica del Festival di Sanremo. “Da quel momento, il mio stile di vita, dalla paura,” è cambiato, “anche se – ammette – ho smesso di fumare solo da 14 giorni. Ero però veramente un tabagista convinto. Spero adesso di essere un non fumatore altrettanto convinto e duraturo. Faccio sport, come testimonia la mia attività con le nazionali cantanti, cerco di mangiare sano e avere abitudini più ‘pure’. Ma quello che ci tengo a dire – conclude – è che solamente con un’analisi del sangue e un medico scrupoloso ho eliminato quello che poteva essere un problema forse irrisolvibile”. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)