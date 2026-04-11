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Atalanta-Juventus, braccio di Gatti in area: era rigore?

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Polemiche e proteste in Atalanta-Juventus. Oggi, sabato 11 aprile, i bergamaschi hanno ospitato i bianconeri nello scontro diretto Champions della 32esima giornata di Serie A, in una partita segnata anche da un episodio arbitrale, con la Dea che nel finale ha chiesto un calcio di rigore per tocco di braccio di Gatti in area. 

Succede tutto nel finale di partita. Intorno all’85’, un cross atalantino dalla destra trova la deviazione di Gatti. Il giocatore bergamasco, così come tutti i suoi compagni e la panchina di Palladino, chiede un calcio di rigore lamentando un tocco di braccio del difensore bianconero. 

Le immagini mostrano effettivamente un tocco con il la parte alta del braccio, con Gatti che però, prima di colpire il pallone, fa un movimento ad allontanarlo dal pallone, salvandosi così di fatto dal penalty. L’arbitro Maresca fa segno di proseguire e un rapido check del Var conferma la decisione del campo. 

 

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