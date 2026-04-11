Atalanta-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 11 aprile, l’Atalanta ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nella 32esima giornata di campionato. La Dea è reduce dalla vittoria in trasferta per 3-0 contro il Lecce, mentre i bianconeri hanno battuto in casa 2-0 il Genoa di De Rossi, rilanciando le proprie ambizioni Champions e portandosi a un solo punto dal quarto posto occupato dal Como, impegnato contro l’Inter.

La sfida tra Atalanta e Juventus è in programma oggi, sabato 11 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; David. All. Spalletti

Atalanta-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull’app SkyGo e su NOW.

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