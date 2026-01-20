Bologna, sospiro di sollievo: non c’è lesione per Vitik

(Adnkronos) –

Non è un periodo fortunato in casa Bologna. I risultati non arrivano e la squadra si è allontanata pericolosamente dalla zona europea. Ma non solo, perché continuano i problemi sul fronte infortunati. Nell’ultima partita il difensore Vitik ha dato forfait durante le operazioni di riscaldamento. Per fortuna, pero’, nulla di grave.

Il giocatore felsineo ha rimediato un risentimento muscolare stando a quanto è emerso dagli esami diagnostici. Lavorerà a parte per qualche giorno per poi essere sottoposto a nuovi controlli.

Questo il comunicato ufficiale del club: “A due giorni da Bologna-Celtic la squadra ha ripreso ad allenarsi con una seduta tattica e prove di conclusioni a rete. Allenamento differenziato per Jhon Lucumi e Federico Bernardeschi. Lavoro a parte anche per Martin Vitik, i cui esami hanno confermato il risentimento alla coscia: svolgerà qualche giorno di differenziato e sarà rivalutato nel corso della settimana”.

Nei prossimi incontri ufficiali obbligata la coppia centrale formata da Casale e Heggem.

