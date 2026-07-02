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Buonfiglio (Coni): “Malagò è un leader, sa bene quel che deve fare”

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REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Il presidente della Figc Giovanni Malagò è un leader che ha bene in mente quello che deve fare. Mi auguro che le altre componenti  del mondo del calcio lo seguano perché una delle prime cose da fare nel calcio è ripristinare i valori, come la preparazione fisica, perché faccio fatica a immaginarci ai Mondiali, avendo visto la preparazione fisica dei nostri atleti”. Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, intervenendo a Firenze alla cena di gala della 30esima edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini. 

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