Champions League: Inter-Arsenal, sfida tra capoliste

(Adnkronos) – Riparte la Champions League con la settima giornata del girone unico e l’Inter ricomincia subito con un match di grande spessore. A San Siro, infatti, arriva l’Arsenal dominatrice indiscussa sia della Premier League che della Champions: i Gunners sono l’unica squadra a punteggio pieno nel maxi girone, grazie a sei vittorie su sei. La squadra di Chivu comanda in Serie A, ma ha rallentato il cammino nella competizione europea dopo le ultime due sconfitte consecutive, contro Atletico Madrid e Liverpool. L’obiettivo dei nerazzurri è riprendere a correre e puntare alla qualificazione diretta, ma avere la meglio sugli uomini di Arteta non sarà impresa semplice: per gli esperti di Sisal, la sfida è equilibrata ma gli inglesi sono leggermente favoriti a 2,50, vale 2,80 il successo dei nerazzurri mentre il pareggio si gioca a 3,25. L’Arsenal è una macchina perfetta: nel torneo ha messo a segno 17 gol a fronte di 1 solo gol subito e ha registrato ben 5 clean-sheet. Visto anche il prolifico attacco interista – 12 reti in 6 gare – ci si aspetta un match con entrambe a segno, ipotesi a 1,70, ma l’Under 2,50 a 1,75 prevale sull’Over, a 2,00. Chivu si affida a Lautaro Martinez che, con 8 gol dall’inizio del 2025, è il giocatore che ha segnato di più in incontri casalinghi di Champions League: la nona rete del Toro all’Arsenal è data a 3,25. Tra i Gunners, menzione speciale invece per Gabriel Martinelli, che ha trovato il gol in ognuna delle 5 partite giocate, la sua firma nel match è a 4,25, anche se ad avere più chance è Gyokeres, a 3,00.

Il Napoli vuole mettersi alle spalle il periodo delicato che sta attraversando, con sei punti di ritardo dalla capolista Inter in campionato e all’ultima spiaggia per la qualificazione diretta agli ottavi di Champions. Gli azzurri vanno dal Copenaghen, con cui sono appaiati in classifica, con solo un risultato a disposizione per rilanciarsi, la vittoria. Secondo gli esperti Sisal, l’impresa è alla portata degli uomini di Conte, avanti a 1,90 contro il 4,25 dei danesi e il 3,50 del pareggio. Visti i tanti infortuni in casa Napoli, Conte ha gli uomini contati: in attacco spazio a Hojlund, in gol a 2,75, con McTominay altro candidato a 3,25. Dall’altra parte, invece, il Copenaghen punta forte su Dadason e Larssson, entrambi 2 reti nella competizione, a 4,50.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)