30.5 C
Firenze
martedì 9 Giugno 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Eriksen rassicura dopo il malore: “Sto bene, ora penso alle vacanze con la mia famiglia”

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Christian Eriksen rassicura tutti gli appassionati dopo il malore accusato ieri in campo con la maglia della Danimarca, in amichevole contro l’Ucraina: “Voglio far sapere a tutti – ha scritto il centrocampista su Instagram – che sto bene e che sono a casa con la mia famiglia. Voglio rassicurare tutti che è una situazione differente rispetto a quella del 2021. Mi sento bene e la mia guarigione è già iniziata. Sto bene. Grazie alla competenza dei medici il mio pacemaker ha funzionato esattamente come previsto: tutelarmi quando ne ho bisogno. Per ora penso al recupero, trascorrere del tempo con la mia famiglia, andare in vacanza e giocare a calcio con i miei figli”. 

 

Eriksen, che al momento è un giocatore del Wolfsburg, aveva già avuto un malore in campo nel 2021, durante la partita degli Europei contro la Finlandia. Dopo l’arresto cardiaco era tornato a giocare grazie all’impianto di un pacemaker.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.5 ° C
31.7 °
27.6 °
41 %
3.1kmh
7 %
Mar
30 °
Mer
28 °
Gio
26 °
Ven
28 °
Sab
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2194)ultimora (1157)ImmediaPress (318)Video Adnkronos (300)sport (106)lavoro (85)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati