I “Bellissimi” del Mondiale 2026

(Adnkronos) – Il Mondiale 2026 non sarà soltanto una sfida tra le migliori Nazionali. A conquistare l’attenzione di tifosi e tifose saranno anche i volti più affascinanti del calcio internazionale: campioni che fanno parlare di sé tanto per le prestazioni in campo quanto per le loro storie d’amore, il loro stile e il seguito sui social. La FIFA World Cup si prepara quindi a incoronare non solo i protagonisti del torneo, ma anche i nuovi sex symbol dell’estate 2026. Tra flirt da copertina, relazioni sotto i riflettori, milioni di follower, gli esperti Sisal hanno individuato i “bellissimi” destinati a far battere il cuore dei tifosi dentro e fuori dal campo.

Tra i nomi destinati a rubare la scena c’è sicuramente quello di Kylian Mbappé, capitano della nazionale francese. Forte di oltre 430 goal realizzati tra club e nazionale, l’attaccante dei Bleus è determinato a conquistare il titolo di capocannoniere della competizione. Questa possibilità è offerta su Sisal.it a 6,00. Ma a far parlare di lui non sono soltanto le prestazioni in campo quanto i rumors che lo vedono vicino all’attrice spagnola Ester Expósito, volto amatissimo della serie Élite e tra le icone più seguite dalla Gen Z.

Da un capitano all’altro. Harry Kane, leggenda dell’Inghilterra è chiamato a inseguire un titolo mondiale che manca dal 1966. Il trionfo del capocannoniere è oggi dato a 7,50 su Sisal.it. Sarà merito anche di sua moglie Katie Goodland? Da dieci anni la preparatrice atletica è al fianco di uno degli sportivi più affascinanti del panorama mondiale. E poi c’è Cristiano Ronaldo: quest’anno il fenomeno di Madeira giocherà l’ultimo mondiale e le tenterà tutte per portare il suo Portogallo sul tetto del mondo e Georgina Rodriguez sull’altare. Chissà se riuscirà anche a conquistare il premio al migliore giocatore: al momento la possibilità è di 25,00, appaiata a quella di Pedri, altro “bellissimo” di questo Mondiale che si appresta ad affrontare la competizione con la maglia della favorita Spagna, vincente a 6,00.

Tra le stelle del Sud America, invece, spicca Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Argentina. Al centro del gossip per la sua storia d’amore travagliata con la cantante Tini Stoessel, tra tatuaggi, look audaci e uno stile streetwear-luxury sempre riconoscibile “El Pollo” è uno dei volti più iconici e seguiti della Selección.

Chissà se la sua determinazione sarà uno degli elementi chiave che porterà l’Argentina ancora una volta ad alzare la Coppa, ipotesi data a 10,00.

Occhi puntati anche su Brahim Díaz che dopo aver infiammato i cuori di decine di tifose ed essersi guadagnato il titolo di “scapolo d’oro”, oggi punta a riscattarsi dal rigore sbagliato durante la finale di Coppa D’Africa. Scarsissime sono per lui, però, le possibilità di diventare l’MVP del Mondiale 2026, un’opzione data a 150,00, ciò nonostante sarà ancora una volta “Brahim-mania”?

Infine, Tim Payne e Cho Gue-sung si confermano i protagonisti più inattesi del Mondiale 2026, trasformandosi in veri e propri fenomeni social delle rispettive Nazionali. Il primo è diventato virale in pochissime ore grazie a una challenge che ha visto il suo profilo passare da 4700 follower a quasi 800 mila. Il secondo, invece, aveva già conquistato la scena durante gli ultimi Mondiali, che lo avevano consacrato come uno dei volti più belli del torneo portandolo a ricevere milioni di proposte di matrimonio sui social. Il successo fuori dal campo non basterà però a sollevare il destino delle loro squadre: la possibilità di veder vincere la Nuova Zelanda o la Corea del Sud pagherebbe oggi 300 e 1000 volte la posta.

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