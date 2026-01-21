Juve-Benfica, Pavlidis scivola sul dischetto e sbaglia rigore. Cos’è successo

(Adnkronos) – Clamoroso errore dal dischetto di Vangelis Pavlidis in Juve-Benfica di oggi, mercoledì 21 gennaio, in Champions League. Al minuto 80 Bremer colpisce in ritardo Barreiro in area, dopo essersi fatto anticipare, e l’arbitro decide per il calcio di rigore in seguito a revisione Var. Sul dischetto va il centravanti greco, che però al momento della conclusione scivola in maniera incredibile e tira diversi metri fuori, alla destra di Di Gregorio. Un episodio da non credere, che ricorda quanto accaduto a John Terry, ex difensore del Chelsea, nella finale di Champions League del 2008 contro il Manchester United.
La Juve, in quel momento sul 2-0 contro la squadra di Mourinho, tira così un sospiro di sollievo ed evita di complicarsi le cose nel finale, portando a casa tre punti fondamentali verso la qualificazione agli ottavi.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)