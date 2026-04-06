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Juventus-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, lunedì 6 aprile, a Pasquetta i bianconeri affrontano il Genoa – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium di Torino nella 31esima giornata di Serie A. La squadra di Spalletti è reduce dal deludente pareggio per 1-1 contro il Sassuolo, mentre quella di De Rossi è stata battuta per 2-0 dall’Udinese in casa. 

 

La sfida tra Juventus e Genoa è in programma oggi, lunedì 6 aprile, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti 

Genoa (3-4-1-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Messias; Vitinha, Colombo. All. De Rossi 

 

Juventus-Genoa sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma web di Dazn, sull’app SkyGo e su NOW. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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