Magia Hockey a Milano-Cortina, arriva J.D Vance in Tribuna e gli Stati Uniti segnano

(Adnkronos) – Magia del ghiaccio made in Usa. L’arrivo di J.D. Vance all’Ice Milano Rho Ice Hockey Arena sembra aver portato fortuna alla nazionale statunitense di hockey femminile, impegnata a Milano-Cortina. Il vicepresidente americano ha fatto il suo ingresso sugli spalti con in braccio la figlia più piccola, Mirabel, affiancato dalla moglie e dagli altri due figli, Ewan e Vivek, proprio nel momento in cui gli Stati Uniti hanno trovato il gol del vantaggio.  

Un boato sugli spalti e Vance si è alzato in piedi per esultare, sorridendo e applaudendo l’azione decisiva. Sorrisi e battute complici con la famiglia: durante il primo tempo il vicepresidente ha seguito la partita in modo familiare, passando spesso il tempo a parlare con i figli e indicando loro il ghiaccio, le azioni più veloci e i movimenti delle giocatrici. Davanti a lui, in tribuna, siede il segretario di Stato Marco Rubio insieme alla moglie Jeanette. 

All’inizio del secondo tempo arriva il secondo centro degli Stati Uniti, poi un altro: per ora è 3-0 sulla Repubblica Ceca. Vance esulta in piedi, Rubio batte le mani seduto. Dagli spalti si eleva il coro: “Usa, Usa, Usa”. (di Andrea Persili) 

