Mezzaroma (Sport e Salute): “Con Sport Illumina più facile accesso allo sport”

(Adnkronos) – “Con realizzazione di 85 playground multifunzionali su tutto il territorio nazionale, nell’ambito del progetto Sport Illumina, voluto dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dal Governo, vogliamo facilitare l’accesso allo sport da parte della popolazione, offrendo luoghi dove fare attività fisica gratuitamente”. È quanto affermato da Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, nel corso dell’inaugurazione dello Spazio Illumina Guidonia, a Roma. Uno spazio gratuito, aperto a tutti e pensato per diventare parte della vita di ogni giorno.

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