Milan: Fullkrug KO, problema al piede

(Adnkronos) – Tegola in casa Milan, si è infatti infortunato Niclas Füllkrug. 

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri dovrà fare meno dell’attaccante, arrivato nelle scorse settimane dal West Ham, a causa di una frattura al dito del piede. 

Fullkrug dovrà restare ai box per circa un mese, saltando dunque le partite di campionato contro Como, Lecce, Roma, Bologna, e ancora Como. Proverà a recuperare in tempo utile per la trasferta del 15 febbraio sul campo del Pisa.  

Tramontata dunque l’ipotesi tridente, mister Allegri in attacco nelle prossime partite dovrà gestire e far ruotare Pulisic, Leao e Nkunku per due maglie disponibili.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

© Riproduzione riservata

