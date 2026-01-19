8.3 C
Firenze
lunedì 19 Gennaio 2026
Napoli in ansia per Politano e Rrahmani

La vittoria contro il Sassuolo è l’unica buona notizia in casa Napoli. Perché Antonio Conte continua a perdere pezzi, con tante partite fondamentali all’orizzonte.  

Il Napoli è in ansia per le condizioni di Rrahmani e Politano. Sia il difensore che il centrocampista saranno assenti domani a Copenaghen, in attesa degli esami strumentali che faranno chiarezza sui rispettivi tempi di recupero. 

Per Rrahmani non si dovrebbe andare oltre ad un paio di settimane, con la speranza di essere nuovamente a pieno regime per la gara contro la Fiorentina. Discorso diverso per Politano, sul quale pende il timore di un lungo stop. 

Il centrocampista rischia almeno un mese di stop. L’infortunio muscolare rimediato contro il Sassuolo preoccupa: nelle prossime 48 ore è atteso il comunicato ufficiale del Napoli, così da fare chiarezza sulla sua relativa degenza.  

