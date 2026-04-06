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Napoli-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Sport nazionale
REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Big match a Pasquetta nella 31esima giornata di Serie A. Oggi, lunedì 6 aprile, il Napoli ospita il Milan – in diretta tv e streaming – al Maradona in campionato. La squadra di Conte arriva alla sfida dopo la vittoria per 1-0 di Cagliari, firmata McTominay, mentre quella di Allegri ha battuto il Torino per 3-2 a San Siro. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro diretto per il secondo posto: il Milan in classifica si trova infatti a quota 64 punti, a +1 proprio sul Napoli. 

 

La sfida tra Napoli e Milan è in programma oggi, lunedì 6 aprile, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic; Buongiorno, Juan Jesus, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund. All. Conte 

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri 

 

Napoli-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà inoltre disponibile anche in streaming sulla piattaforma web e sull’app di Dazn. 

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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