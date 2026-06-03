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Sport: al via domani il Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix al Foro Italico

Sport nazionale
REDAZIONE
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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – Il Rome 2026 World Taekwondo Grand Prix segna un momento storico per il taekwondo internazionale e per l’Italia. Il Foro Italico ospiterà i migliori atleti del mondo in un evento, dal 4 al 7 giugno, che unisce circuito olimpico e paralimpico in un’unica grande manifestazione. Sarà una competizione di altissimo livello, ma anche una celebrazione di inclusione, innovazione e crescita del movimento. Roma si conferma capitale dello sport mondiale, pronta ad accogliere una nuova generazione di campioni. Il Foro Italico ospiterà inoltre alcune delle principali attività federali, a partire dal Torneo Kim e Liù che porterà in gara circa 2mila bambini tra i 6 e gli 11 anni provenienti da tutta Europa. 

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