2025 secondo anno più caldo della storia

(Adnkronos) – Il 2025 è, attualmente, a pari merito con il 2023, il secondo anno più caldo mai registrato, secondo i nuovi dati del Copernicus Climate Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecmwf) per conto della Commissione europea e con finanziamenti dell’Ue.  

Questo aggiornamento climatico mensile rivela anche che novembre 2025 è stato il terzo più caldo a livello globale, con temperature notevolmente superiori alla media registrate nel Canada settentrionale e nell’Oceano Artico – rileva C3S – Il mese è stato caratterizzato da una serie di eventi meteorologici estremi, tra cui cicloni tropicali nel Sud-est asiatico, che hanno causato inondazioni diffuse e catastrofiche e perdite di vite umane. 

“A novembre, le temperature globali sono state di 1,54 °C superiori ai livelli preindustriali e la media triennale 2023-2025 è sulla buona strada per superare per la prima volta gli 1,5 °C – osserva Samantha Burgess, Responsabile Strategico per il Clima – Questi traguardi non sono astratti: riflettono il ritmo accelerato del cambiamento climatico e l’unico modo per mitigare il futuro aumento delle temperature è ridurre rapidamente le emissioni di gas serra”.  

Più nel dettaglio, l’anomalia della temperatura media globale da gennaio a novembre 2025 si attesta a 0,60 °C sopra la media del periodo 1991-2020 e a 1,48 °C sopra il riferimento preindustriale del periodo 1850-1900. Queste anomalie sono identiche a quelle registrate per l’intero anno 2023, attualmente il secondo anno più caldo.  

È praticamente – spiega C3S – certo che il 2025 si concluderà come il secondo o il terzo anno più caldo mai registrato, probabilmente a pari merito con il 2023, l’attuale secondo anno più rovente, e dietro al 2024, il più caldo mai registrato.  

La temperatura media sul territorio europeo per novembre 2025 è stata di 5,74 °C, 1,38 °C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 di novembre, rendendolo il quinto novembre più caldo. Per l’Europa è stata la quarta stagione autunnale più calda mai registrata, con 1,06 °C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020. 

