24 ore Le Mans, la Ferrari trionfa per il secondo anno consecutivo

(Adnkronos) – La Ferrari trionfa alla 24 ore di Le Mans per il secondo anno consecutivo. La 499P di Maranello conquista il successo grazie alla hypercar numero 50 guidata da Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen. Secondo posto per la Toyota numero 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck De Vries. Terzo posto per l'altra Ferrari 499P numero 51 di Antonio Giovinazzi, James Calado e Alessandro Pier Guidi. La scorsa notte ritiro per la Bmw di Valentino Rossi, Maxime Martin e Ahmad Al Harthy.