8 marzo, da musei a giardini storici: ingressi gratis per le donne

(Adnkronos) – Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, l’ingresso a musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito per tutte le donne. Inoltre, molti istituti organizzeranno visite guidate o altre iniziative a tema, mirate a sensibilizzare il pubblico dei musei sull’importanza culturale della Giornata. La programmazione dettagliata degli eventi, in costante aggiornamento – come si legge sul sito del ministero della Cultura – è disponibile sulla pagina dedicata del Mic. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)