10.1 C
Firenze
domenica 21 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A Ballando vincono Delogu e… il televoto: come hanno votato giuria e pubblico

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
A Ballando con le stelle vince… il televoto. Nel trionfo di Andrea Delogu, che ha concluso al primo posto la 20esima edizione del dance show di Rai 1, un peso specifico importante lo hanno avuto i voti espressi da casa via social, che sono stati capaci di ribaltare il risultato nell’ultimo atto con Francesca Fialdini, arrivata seconda. 

A svelare i voti, durante la puntata a scrutinio segreto, della finalissima di Ballando è stato il sito della Rai. La giuria ha votato compatta per la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice: Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto hanno assegnato 1000 punti alla conduttrice televisiva, mentre Smith, in quanto presidente di giuria, ne ha potuti assegnare 2000. 

Diverse invece le preferenze espresse dai ‘tribuni del popolo’: Alberto Matano, Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino hanno votato infatti per Andrea Delogu e Nikita Perotti. Ma a ribaltare tutto ci ha pensato proprio il televoto, con Delogu che ha raccolto oltre 66mila ‘cuori’ social e ha trionfato con il 55%, battendo quindi Fialdini, rimasta al 45%. 

Il televoto, sempre secondo i dati Rai, è stato fondamentale anche nella semifinale per Delogu. La conduttrice, sotto 3-2 nella sfida con Barbara D’Urso dopo i voti della giuria, è riuscita ancora una volta a ribaltare tutti grazie all’aiuto da casa, imponendosi con una percentuale schiacciante, pari al 69,14%. 

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
10.1 ° C
11.4 °
8.9 °
85 %
1.8kmh
67 %
Dom
14 °
Lun
13 °
Mar
11 °
Mer
10 °
Gio
11 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1256)ultimora (1134)sport (48)Eurofocus (44)demografica (30)carabinieri (12)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati