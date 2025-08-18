30.3 C
Firenze
lunedì 18 Agosto 2025
A Cincinnati adottano un cane e lo chiamano ‘Jannik’. La reazione di Sinner

REDAZIONE
REDAZIONE
Jannik Sinner ha una grande passione per gli animali. Il fuoriclasse azzurro ama in particolare i cani e poche ore prima della finale del Masters 1000 di Cincinnati si è emozionato per una notizia relativa a un cucciolo incontrato pochi giorni fa. Una delle guardie di sicurezza del torneo americano ha adottato il cagnolino e lo ha chiamato ‘Jannik’. In onore del numero uno del ranking Atp. “It’s so good” risponde Jannik quando gli viene data la notizia dell’adozione del cucciolo da parte di una delle guardie di sicurezza. “Oh mio dio, fantastico” aggiunge poi Sinner con un sorriso, quando gli viene detto che il cucciolo è stato ribattezzato ‘Jannik’ in suo onore. Prima dell’adozione, il cane si chiamava Adrin: Sinner se la ride e poi scatta una foto allo schermo del tablet per avere con sé un ricordo. Un nuovo portafortuna verso la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Non è finita qui. Dopo la vittoria contro Atmane, Sinner ha anche incontrato Phil, la guardia di sicurezza, decidendo di invitare l’uomo alla piccola festa organizzata a Cincinnati per il suo 24° compleanno. Un ringraziamento sincero di Jannik per il bel gesto. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

