A Ferrara la pedalata più lenta del mondo

(Adnkronos) – Pronti, via. A Ferrara ai blocchi di partenza la pedalata più lenta del mondo, ‘5 km in 5 ore’. Famiglie con bambini, turisti, sportivi e cittadini, tutti in sella senza fretta per gustare panorami, incontri, racconti, bellezze e delizie del territorio. E’ l’evento clou della festa per “la bella gente che pedala”, che ama citare il motto della manifestazione arrivata alla nona edizione: “Beati gli ultimi che la vita sanno goder”.

Per l’ideatore del ‘Festival del Ciclista Lento’, Guido Foddis, “se esistesse nel mondo un partito degli scarsi sarebbe ampiamente maggioritario. Noi gettiamo il seme per dare identità e orgoglio ai ‘senza talento’ della bicicletta che sono tantissimi”. Quindi, aggiunge all’Adnkronos quando mancano pochi minuti alla partenza dell’evento, “creiamo il presupposto perché finalmente si possa dissociare la bicicletta dal campione. I campioni sono poche decine nella storia, tutto il resto è marmaglia a pedali. Ecco il ‘Festival del ciclista lento’ li vuole tutti qua, tutti a Ferrara, la città lenta per eccellenza”. La partenza sarà aperta dalla musica della Banda giovanile città di Budrio. All’evento ciclistico partecipa anche la squadra ferrarese di parkithlon, il triathlon dei parkinsoniani.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)