11.7 C
Firenze
martedì 9 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A.Fontana: “Comunicazione indispensabile per consolidare rapporto con utenza”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “In un momento di grande dinamismo in termini di investimenti infrastrutturali e di implementazione del servizio, è indispensabile consolidare il rapporto con l’utenza, accompagnandola attraverso un’intensa attività di comunicazione, ascolto e trasparenza volta ad illustrare le iniziative in corso, a fornire dettagli approfonditi e a superare gli eventuali disagi che le novità potrebbero generare nel breve periodo”. Sono le parole scritte dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nella lettera inviata in occasione dell’inaugurazione dell’Info point Cantieri di Ferrovienord – Gruppo Fnm nella stazione di Milano Cadorna a cui, per impegni presi in precedenza, non ha potuto prendere parte.  

“Il punto informativo aperto oggi al pubblico vuole dare un volto nuovo alle stazioni, rendendole non più un solo luogo di passaggio, ma punto di riferimento per il dialogo e il confronto. – conclude il presidente Fontana – Rivolgo un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa”. 

Lo spazio sarà aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 per offrire informazioni sulle attività di manutenzione e sviluppo della rete ferroviaria lombarda. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
11.7 ° C
12.8 °
11 °
68 %
1kmh
0 %
Mar
11 °
Mer
14 °
Gio
14 °
Ven
14 °
Sab
14 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1388)ultimora (1280)sport (60)demografica (35)attualità (27)Eugenio Giani (16)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati