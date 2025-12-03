12.6 C
Firenze
mercoledì 3 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

A.Fontana: “Referente per il Nord buona idea, sussidiarietà sia base nostre decisioni”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “La sussidiarietà e le idee che nascono dal territorio, e soprattutto dai nostri militanti, che sono militanti di una categoria superiore per l’impegno, la dedizione, la costante presenza che dimostrano, deve essere ancora più valorizzata”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione del piano triennale di Fondazione Fiera Milano, commenta l’iniziativa dei militanti della Lega di Brescia e Bergamo che hanno dato vita ad una raccolta firme per chiedere al segretario federale Matteo Salvini di individuare nel presidente uscente del Veneto Luca Zaia il referente del partito per le Regioni del Nord. 

“Così come sono una persona garantista sempre -dice Fontana- allo stesso modo sono una persona che ritiene che sempre si debba valorizzare le richieste, le esperienze e le proposte che vengono dal territorio” In questo senso, “anche questa è una richiesta, una proposta del territorio che dovrebbe essere esaminata. Credo -ribadisce- che questa richiesta abbia la necessità di essere valorizzata e capita e che su questo si possa fare qualche discussione”. In ogni caso, “io dico che la sussidiarietà deve essere alla base delle nostre decisioni”.  

A chi poi gli chiede se, al di là di Zaia, l’idea di un referente di partito sia una buona idea, il governatore lombardo risponde: “Secondo me sì, è anche un’ipotesi che ha un grande significato”. E, “così come è stato nominato per il Sud (Claudio Durigon, ndr), credo che altrettanto e forse a maggior ragione debba esserne nominato uno per il Nord”, per portare avanti “le istanze che noi stiamo portando avanti da sempre e che da sempre la Lega persegue, che sono i valori del territorio, dell’identità, della difesa e dell’evidenziazione di quelli che sono i problemi del Nord. Quei valori, cioè, per cui la Lega è nata”. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
12.6 ° C
14.6 °
11.4 °
62 %
1kmh
0 %
Mer
12 °
Gio
10 °
Ven
10 °
Sab
12 °
Dom
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1461)ultimora (1366)sport (49)demografica (46)attualità (32)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati